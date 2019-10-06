Шевченко назвав тренера, який здійснив найбільший вплив на його кар'єру

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав наставника, який став особливою людиною для його футбольного шляху.

Андрій Шевченко розповів про вплив Валерія Лобановського на його кар'єру.

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Валерій Лобановський. Він – один з тренерів, які змінили історію сучасного футболу. Для мене він – особлива людина, не просто тренер. Лобановський допоміг мені стати справжнім футболістом. Він навчив мене вірити в себе. Направив мою кар'єру.

Неможливо описати його ідеї в двох словах. Він був одним з перших тренерів, який створив методику тренувань, засновану на наукових даних. Це зробило його особливим. А ще він був чудовим психологом. Допомагав гравцям ставати впевненішими, створював переможців і команди, які перемагали,
– цитує Шевченка SportArena з посиланням на інтерв'ю World Soccer.

Шевченко та інші легенди "Динамо" під керівництвом Лобановського стали творцями одного з найгучніших успіхів в історії українського футболу – півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 1998/99.

Раніше в італійській пресі з'явилася інформація, що Шевченко погодився очолити "Мілан", якщо йому дозволять привести свій тренерський штаб, який працює з ним у національній команді.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Андрій Шевченко
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