Шевченко назвав тренера, який здійснив найбільший вплив на його кар'єру
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав наставника, який став особливою людиною для його футбольного шляху.
Андрій Шевченко розповів про вплив Валерія Лобановського на його кар'єру.
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Валерій Лобановський. Він – один з тренерів, які змінили історію сучасного футболу. Для мене він – особлива людина, не просто тренер. Лобановський допоміг мені стати справжнім футболістом. Він навчив мене вірити в себе. Направив мою кар'єру.
Неможливо описати його ідеї в двох словах. Він був одним з перших тренерів, який створив методику тренувань, засновану на наукових даних. Це зробило його особливим. А ще він був чудовим психологом. Допомагав гравцям ставати впевненішими, створював переможців і команди, які перемагали,
– цитує Шевченка SportArena з посиланням на інтерв'ю World Soccer.
Шевченко та інші легенди "Динамо" під керівництвом Лобановського стали творцями одного з найгучніших успіхів в історії українського футболу – півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 1998/99.
Раніше в італійській пресі з'явилася інформація, що Шевченко погодився очолити "Мілан", якщо йому дозволять привести свій тренерський штаб, який працює з ним у національній команді.