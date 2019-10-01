Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому

Наставник збірної України Андрій Шевченко головна медіаперсона в останні дні в Італії. Усе тому, що тамтешні ЗМІ пов'язують українця з "Міланом". Начебто Шевченко очолить "россонері".

Кращі часи "Мілана" вже давно позаду: востаннє клуб вигравав Серію А ще у 2011 році, після чого тотально домінує "Ювентус". У Лігу чемпіонів "россонері" пробивалися ще у сезоні 2012/2013. Це далеко не ті результати, які "Мілан" демонстрував на початку 2000-их.

Читайте також: Шевченко відвідає Італію на тлі чуток про призначення на пост головного тренера "Мілану"

Після сезону 2013 року найкращий результат "Мілан" продемонстрував у Серії А в сезоні 2018/2019. "Россонері" посіли 5-у сходинку, яка передбачала участь у Лізі Європи. Та "Мілан" прийняв рішення відмовитися від участі в єврокубковому сезоні. "Мілан" домовився з УЄФА про те, що за відмову від участі в турнірі, клуб отримає додатковий час на розв'язання питань з фінансовим фейр-плей.

Чому Шевченка не буде в Мілані

1. Андрій Миколайович має чинний контракт зі збірною України. Після невдалої відбірної кампанії на чемпіонат світу 2018 наразі "синьо-жовті" демонструють прекрасний футбол у кваліфікації Євро-2020. Українська збірна з 13 очками на першій сходинці та за крок до потрапляння на чемпіонат Європи. Якщо на початку роботи Шевченка в збірній до нього ставилися скептично, то тепер керманича в прямому сенсі "носять на руках".

Разом з Мауро Тасотті та Андреа Мальдерою Шевченку вдалося створити конкруентну збірну України. Чи "кине" Андрій Миколайович команду за менше, аніж рік до Євро-2020 – навряд чи. Для Шевченка робота в збірній України – це перший "світлий" пункт у резюме. Вдалий виступ на Євро-2020 – надзвичайно ефектний результат для молодого тренера.

2. Шевченка не можна назвати кризовим тренером. На цей момент складно схарактеризувати Шевченка як тренера. Здебільшого експерти схиляються до того, що Андрій Миколайович хороший менеджер (управлінець). Тобто він вдало побудував роботу всіх працівників.

"Мілан" наразі у глибокій кризі й команді потрібен кризовий менеджер, який має досвід витягування команд з ями. Команда не може виграти три матчі поспіль. Усього в пасиві "россонері" 4 поразки та 16-е місце в турнірній таблиці. Міланці "дожилися" до того, що їх власні вболівальники аплодували голу хавбека "Фіорентини" Франку Рібері.

Куди логічнішим виглядає варіант із запрошенням у "Мілан" Клаудіо Раньєрі або ж Еусебіо Ді Франческо (обидва без роботи).

3. Очолити "Мілан" – ризик для Шевченка. Тренер, який себе поважає, не кине роботу в одній команді заради невідомого майбутнього в іншій. Шевченку буде складно працювати в "Мілані" від самого початку, оскільки під його орудою буде команда, яку він не будував. Зокрема, футболісти не пройшли збори разом з Шевченком та його штабом, а деякі гравці можуть не відповідати вимогам.

Очевидно, що "Мілан" є грандом італійського футболу й на команду чиниться неймовірний тиск зі сторони "тіфозі" та ЗМІ. Шевченку доведеться відразу давати результат, чого він апріорі не може гарантувати. Якщо в нього не вийде в "Мілані" – це буде поганий старт клубної кар'єри.

4. У "Мілана" немає визначено вектору. За два роки у клубі змінилися два президенти. 13 квітня 2017 року "Мілан" був офіційно проданий китайсько-американському холдингу "Rossoneri Sport Investment Lux".

Команду очолив Вінченсо Монтелла й для нього були придбані Леонардо Бонуччі, Андре Сілва, Андреа Конті, Хакан Чалханоглу, Маттео Мусаккьо, Рікардо Родрігес, Лукас Білья, Кесс'є, Нікола Калінич і Фабіо Боріні. "Мілан" спробував піти за схемою ПСЖ та "Манчестер Сіті", але з цього нічого не вийшло. Монтелла провалився і його замінив Дженнаро Гаттузо.

11 липня 2018 року "Мілан" перейшов у володіння американського інвестиційного фонду "Elliott". Це сталося через несплату за кредитною заборгованістю перед фондом вже колишнім власником клубу Лі Юнхун. Новим президентом "россонері" став Паоло Скароні – італійський бізнесмен і фінансист, який раніше входив до ради директорів клубу.

5. "Мілан" провалив трансферне вікно. Італійцям не вдалося заманити зіркових футболістів, які б дозволили боротися за найвищі місця у Серії А. Якщо "Інтер" зумів придбати зіркових Алексіса Санчеса та Ромелу Лукаку, то табір "россонері" посилив орендований в "Айнтрахта" Анте Ребіч та оборонець "Реала" Тео Ернандес. Також "Мілан" викупив Франка Кесс'є в "Аталанти" та придбав у "Лілля" перспективного Рафаеля Леао.

Є декілька варіантів, за яких Шевченко все ж може очолити "Мілан". Перший варіант – Андрій Миколайович суміщатиме роботу в збірній України та "Мілані". Такий розвиток подій реальний тим, що вже наступного тижня збірна України може вирішити питання виходу на Євро-2020. Наступні важливі матчі українці зіграють вже в червні на Євро-2020, коли клубний сезон буде завершено.

Другий варіант – Шевченко очолить "Мілан" влітку 2020 року, підписавши попередню угоду вже. Такі контракти не нові для сучасного футболу. Саме за такою схемою Пеп Гвардіола прийшов у "Баварію" та в "Манчестер Сіті". Та поки фанатам збірної України переживати нічого. Шевченко залишається у збірній, про що заявив італійським ЗМІ.