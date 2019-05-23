Шевченко несподівано назвав гравця, який замінить травмованого Мораеса у збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у зв'язку з ушкодженням Жуніора Мораеса викликав до складу команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна.

Востаннє Бєсєдін отримував виклик до збірної рівно рік тому. Під час червневого збору Бєсєдін узяв участь в обох товариських матчах – проти Марокко та Албанії. Згодом через важку травму Бєсєдін вибув на тривалий час.

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У суботу, 18-го травня, Артем вперше у цьому році вийшов на футбольне поле в матчі 29-го туру чемпіонату України проти "Маріуполя". У середу, 22 травня, гравець вийшов у стартовому складі киян на гру проти "Шахтаря", однак через ушкодження був замінений по перерві. "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию.

Дебют Бєсєдіна в національній команді припав саме на поєдинок із Сербією, з якою збірна України проведе свій найближчий матч.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже оголосив, яких футболістів викликав до команди на кваліфікаційні матчі. Серед інших нападників у списку Роман Яремчук ("Гент", Бельгія) та Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина).