Шевченко оголосив склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Литви

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах до Євро-2020 проти збірних Литви та Португалії.

Також керманич "синьо-жовтих" традиційно визначив резерв головної команди, до якого цього разу ввійшли шестеро гравців, повідомляє сайт УАФ.

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Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Вальядолід").

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі – "Шахтар"), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – "Динамо"), Ігор Пластун ("Гент"), Едуард Соболь ("Брюгге").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (усі – "Шахтар"), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо"), Руслан Маліновський ("Аталанта"), Олександр Зінченко ("Манчестер Ситі").

Нападники: Роман Яремчук ("Гент"), Жуніор Мораес ("Шахтар").

Головний тренер не виключає, що хтось із гравців може бути довикликаний або переведений із резервного списку до основного.

Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін (усі - "Динамо"), Віктор Коваленко ("Шахтар"), Роман Безус ("Гент"), Євген Шахов ("Лечче").

До слова, національна команда розпочне збір 7 жовтня у Харкові.

Україна очолює відбіркову групу на Євро-2020, маючи в активі після п'яти матчів 13 очок.

Наступні матчі команда Андрія Шевченка проведе проти Литви (11 жовтня) і Португалії (14 жовтня).