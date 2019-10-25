Шевченко оголосив склад збірної України на матчі з Естонією та Сербією
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список із 25-ти гравців, викликаних для підготовки та участі у двох найближчих матчах національної команди. "Синьо-жовті" зіграють товариську гру проти Естонії та матч в рамках відбору Євро-2020 проти Сербії.
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Склад збірної України
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Вальядолід", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія").
Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі — "Динамо" Київ), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — "Шахтар" Донецьк), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).
Півзахисники: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі — "Шахтар" Донецьк), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі — "Динамо" Київ), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Євген Шахов ("Лечче", Італія), Мар’ян Швед ("Селтік", Шотландія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк).
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"Синьо-жовті" розпочнуть свій останній у 2019 році збір 11 листопада в Києві.
Гра проти Естонії відбудеться 14 листопада в Запоріжжі. 17 листопада "синьо-жовті" зіграють останній матч у рамках відбору Євро-2020 проти Сербії. Гра відбудеться у Белграді.
Команді Шевченка достатньо зіграти внічию із Сербією, щоб гарантувати собі місце серед сіяних команд під час жеребкування групового етапу чемпіонату Європи.
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