Шевченко оголосив склад збірної України на матчі з Естонією та Сербією

21:06, 39

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список із 25-ти гравців, викликаних для підготовки та участі у двох найближчих матчах національної команди. "Синьо-жовті" зіграють товариську гру проти Естонії та матч в рамках відбору Євро-2020 проти Сербії.