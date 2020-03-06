Шевченко оголосив склад збірної України на матчі з Францією і Польщею – є сюрпризи

Тренерський штаб збірної України з футболу оголосив список з 24-х футболістів на товариські матчі проти Франції та Польщі.

Про це пофідомляє Українська асоціація футболу.

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Зазначимо, що отримав дебютний виклик у національну команду півзахисник "Ференцвароша" Ігор Харатін. Крім того, в збірну повернулися півзахисник "Кортрейка" Євген Макаренко та форвард "Кайсеріспора" Артем Кравець.

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Ов’єдо"), Юрій Паньків ("Олександрія").

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі – "Шахтар"), Ігор Пластун ("Гент"), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (усі – "Шахтар"), Ігор Харатін ("Ференцварош"), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва – "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Євген Макаренко ("Кортрейк"), Руслан Маліновський ("Аталанта").

Нападники: Жуніор Мораєс ("Шахтар"), Артем Кравець ("Кайсеріспор").

У резервному списку опинилися: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо"), Євген Шахов ("Лечче"), Роман Яремчук, Роман Безус (обидва – "Гент"), Владислав Супряга ("Дніпро-1"), Олександр Зубков ("Ференцварош").

Поєдинок проти французів "синьо-жовті" проведуть 27 березня у Сен-Дені, а вже через чотири дні у Хожуві зіграють з поляками.