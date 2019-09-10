Шевченко оголосив склад збірної України на товариський матч проти Нігерії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі гравцями, які візьмуть участь у матчі проти Нігерії у Дніпрі у вівторок, 10 вересня.

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Загалом у список потрапили 23 гравці.

Заявка збірної України на матч проти Нігерії:

Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Сергій Болбат, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 13. Ігор Пластун, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко,

Півзахисники: 6. Володимир Шепелєв, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 19. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв,

Форварди: 9. Жуніор Мораес, 18. Роман Яремчук,

Станом на ранок 10 вересня вже було реалізовано 24 тисячі квитків на поєдинок. Загалом же було випущено 28 тисяч квитків. Тож, судячи з усього, сьогодні на "Дніпро арені" очікується аншлаг.

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На традиційній передматчевій нараді було затверджено, окрім іншого, в яких комплектах форми сьогодні зіграють команди України та Нігерії. Наші футболісти вперше вийдуть на матч у білому комплекті. Суперники гратимуть у чорному.