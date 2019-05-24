Шевченко отримав незвичний подарунок від "Мілану": фото

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / focus.ua

Головний тренер збірної України похвалився подарунком від його колишнього клубу – італійського "Мілану".

Андрій Шевченко опублікував фотографію, де він тримає нову футболку "Мілану", На ній його прізвище та традиційна "7".

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Варто додати, що вже з 25 травня Андрій Шевченко буде займатися підготовкою збірної України до матчів проти Сербії та Люксембургу 7 та 10 червня. Це будуть матчі відбору на Євро-2020.

До слова: Шевченко несподівано назвав гравця, який замінить травмованого Мораеса у збірній України

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Шевченко ФК Мілан
Джерело: 24 канал
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