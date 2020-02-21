Шевченко оцінив першу гру "Шахтаря" проти "Бенфіки" в Лізі Європи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми враженнями від першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та португальською "Бенфікою".

Нагадаємо, "Шахтар" переміг "Бенфіку" 2:1. При цьому арбітр не зарахував взяття воріт Марлосом після використання системи VAR. Скасував арбітр і гол у ворота "Шахтаря" після перегляду відеоповтору, але замість цього призначив пенальті.

Як це було: "Шахтар" здолав "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи: два скасовані голи через VAR – відео

"Вважаю, що Шахтар добре увійшов в цей рік. У поєдинку з сильним суперником команда виглядала переконливо, особливо в плані своєї готовності. Результат першого матчу позитивний, хоча всі розуміють, що виїзні гри в Португалії ніколи не складаються легко", – прокоментував цю ситуацію Андрій Шевченко в коментарі zbirna.com.

Залишився головний наставник збірної задоволений і гравцями збірної України, які зіграли в цьому матчі. Серед них воротар Андрій Пятов, захисники Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, півзахисники Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка та нападник Жуніор Мораес.

"Всі збірники "Шахтаря" виглядали добре, зіграли на своєму рівні", – коротко резюмував Шевченко.

Нагадаємо, вже 27 лютого "Шахтар" зіграє матч-відповідь проти "Бенфіки" в Португалії. Перед тим на команду очікує матч УПЛ – в неділю, 23 лютого, проти "Десни".

Збірна України ж перший матч у 2020 році зіграє 27 березня проти збірної Франції на виїзді. 31 березня "синьо-жовті" зіграють проти збірної Польщі у Хожуві.