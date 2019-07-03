Шевченко переконував гравця збірної України не переїжджати в Росію, але він не відповідав

Футболіста московського "Динамо" Івана Ордця, який влітку перейшов у російський клуб, не викликатимуть у збірну України. Екс-гравця "Шахтаря" переконував Андрій Шевченко не переїжджати в Росію.

Про те, що захисника московського "Динамо" Івана Ордця не викликатимуть у збірну України повідомив ведучий телеканалу "2+2" Ігор Циганик.

Читайте також: У конфлікті між Україною та Росією винен Порошенко, – екс-гравець "Динамо"

Ордець проміняв місце в "Шахтарі" і збірній України через високу зарплату? Так воно і є – Ордець отримав дуже серйозний бонус від свого нинішнього клубу й отримав хорошу зарплату за те, що перейшов вільним агентом.



Я знаю точно, що Ордця у збірній не буде. Коли національна команда збиралася перед матчами проти Сербії та Люксембурга у відборі Євро-2020, а Іван вже відновився від травми й ще перебував у розташуванні "Шахтаря", Андрій Шевченко набирав декілька разів Ордця телефоном, але той жодного разу йому не відповів.



Таке ставлення було зрозумілим. Коли ми спілкувалися (з Шевченком, – Спорт24), він сказав: "Я розумів, що Ордець збирається їхати в Росію. Як і він розумів, що в збірній йому місця немає. Але це можна було спробувати пояснити: можливо, у мене б знайшлися аргументи, щоб переконати його залишитися в Україні",

– сказав Циганик.

За неофіційною інформацією, у московському "Динамо" Іван Ордець зароблятиме мільйон доларів на рік, а це на 400 тисяч більше, ніж у "Шахтарі". Однак футболіст спростовує цю інформацію і запевняє, що розмір зарплати не вплинув на його вибір.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають також Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Олег Данченко ("Рубін") та Денис Кулаков ("Урал"). Перші двоє переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".