Шевченко поділився очікуваннями від дербі "Мілан" – "Інтер"

У суботу, 21 вересня, відбудеться міланське дербі – "Мілан" прийматиме" Інтер"в рамках чемпіонату Італії. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який виступав за "Мілан" протягом семи сезонів, поділився своїми очікуваннями перед цим матчем.

За його словами, в "Інтера" краща зараз ситуація. Але це особливе дербі, де може відбутися все що завгодно. Про це Шевченко розповів у коментарі La Gazzetta dello Sport.

"Інтер" перебуває на крок попереду "Мілана" в розвитку. Конте приєднався до прекрасного проєкту, але до його приходу там вже був закладений необхідний фундамент. Інакше Антоніо не вибрав би "Інтер". Крім того, клуб підписав гравців, яких він просив. Вони – фаворити, але міланське дербі – це щось особливе. У цьому матчі можливо все", – зазначив Андрій Шевченко.

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Деякі побоювання у Шевченка викликає і кандидатура наставника "Мілану", Марко Джампаоло. Особливо його відсутність досвіду.

"Він прекрасний фахівець, але тепер він у великому клубі. І його чекають зовсім інші виклики, в порівнянні з "Сампдорією". Це буде зовсім інший досвід" і я впевнений, що він не забуде своє перше міланське дербі", – підсумував Шевченко.

Нагадаємо, матч "Мілан" – "Інтер" відбудеться у суботу, 21 вересня. Початок зустрічі о 21:45. Огляд матчу – на сайті Спорт24.