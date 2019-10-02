Шевченко погодився очолити "Мілан", але з двома умовами, – італійські ЗМІ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зацікавлений у тому, щоб очолити свій колишній клуб – "Мілан".

Шевченко оголосив про своє рішення на зустрічі з технічним директором клубу Паоло Мальдіні і керівником футбольного відділу Звоніміром Бобаном, повідомляє портал Tuttomercatoweb.com.

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При цьому Шевченко виставив ряд своїх вимог: якщо він візьметься за роботу в "Мілані", то приступить не раніше листопада через бажання спочатку вивести збірну України у фінальну частину чемпіонату Європи і збереже свій тренерський штаб.

Зазначається, що функціонери "Мілана" взяли час, щоб обдумати цю контрпропозицію. Окрім того, паралельно вивчаються інші кандидатури. Зокрема, називають імена Руді Гарсії та Массіміліано Аллегрі.

"Мілан" невдало стартував у чемпіонаті під керівництвом Марко Джампаоло: в 6 стартових турах команда набрала 6 очок і забила лише 4 голи. У суботу, 5 жовтня, "россонері" на виїзді зустрінуться з "Дженоа".

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".