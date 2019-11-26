Шевченко потрапив у топ-10 найкращих тренерів збірних

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко увійшов у топ-10 найкращих тренерів національних команд. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила результати голосування своїх членів (90 країн світу), які визначали переможця.

Восьме місце посів головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Шевченко набрав 48 балів респондентів, що стало новим рекордом для України. Раніше максимальну кількість балів здобував у 2005 році Олег Блохін (28).

Читайте також: Якщо в "Мілані" підуть на умови Шевченка – він зможе побудувати команду високого рівня, – Безус

Що досяг Шевченко у 2019 році?

Під орудою Шевченка збірна України успішно кваліфікувалася на чемпіонат Європи 2020 року.

"Синьо-жовті" виграли групу, в які грали проти чинних чемпіонів Європи португальців.

Збірна України не програла жодного поєдинку у 2019 році. До цього українській збірній не вдавалося підкорити таке досягнення.

До слова: Гравець збірної України увійшов у символічну збірну відбору Євро-2020

Також у топ-25 найкращих увійшов Олександр Петраков – керманич збірної України U-20. Влітку під орудою Петракова збірна України виграла чемпіонат світу U-20.

Переможцем опитування став наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш – тріумфатор прем'єрної Ліги націй УЄФА.



Результати голосування за найкращого тренера національних збірних / iffhs.com