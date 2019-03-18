Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького

Головний тренер збірної України поспілкувався з пресою перед початком зборів головної команди. Серед тем – отримання українського громадянства форвардом "Шахтаря" Жуніором Мораесом та гра зі збірною Португалії 22 березня. Не обійшлося і без питання про Ярослава Ракіцького, який перейшов у російський "Зеніт" та не отримав виклик на цей збір.

– Наразі багато говорять про натуралізацію Жуніора Мораеса. Чи зможе він підсилити нашу збірну вже в поєдинку з Португалією?

– Це для мене новина. Наразі я ще не володію інформацією. Якщо він дійсно отримав український паспорт, то обов'язково зв'яжемося з ним і дізнаємося. Якщо він справді матиме українське громадянство, я буду розглядати його як кандидата.

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– Перший матч ви проведете проти збірної Португалії – чинного чемпіона Європи. Якою буде стратегія на гру?

– Проти найкращих гравців світу, проти Кріштіану Роналду стратегію розробити дуже важко. Він перебуває в чудовій формі, а ми повинні працювати над командною грою. Я не бачу шансів грати з ним індивідуально. Ми маємо побудувати нашу гру за рахунок колективізму. Нам потрібно відсунути Кріштіану якнайдалі від воріт. Хет-трик, який він зробив в останньому матчі Ліги чемпіонів, ще раз говорить про те, що вік для нього – не перешкода. Ті самі чудові якості, відмінна гра у штрафному майданчику... Ми подивилися чимало поєдинків збірної Португалії й чудово уявляємо її можливості.

– У збірній немає Ярослава Ракіцького. Можете прокоментувати це рішення

Я не спілкувався з Ярославом ні тоді, коли він приймав рішення змінити клуб, ні після того. Я як головний тренер дію в інтересах збірної й викликаю тих гравців, які перебувають у кращій формі. Для мене це питання вичерпане.

– В якому стані перебувають футболісти, які прибули до збірної, і яка програма підготовки до найближчого матчу?

– Ми викликали велику кількість виконавців, навіть трохи більше, ніж поїде до Португалії та Люксембургу. Це пов'язано з тим, що динамівці провели багато поєдинків. Тому ми маємо оцінити готовність наших гравців і подивитися на їхній фізичний стан. Наразі в нас буде чотири дні повноцінної підготовки. Нині всі в нормі, лише Коваленко відчуває невеликий дискомфорт. Він пройшов тестування, подивимося.

– Чи всі лінії доукомплектовані, чи немає якихось побоювань?

– Поки що все нормально, в усіх лініях є повноцінна конкуренція. А вже за результатами тренувань ми будемо ухвалювати рішення, розмовляти з гравцями.

– Часто до збірної виконавці приїжджають у різному психологічному стані, пов'язаному з виступами у клубах. Які ваші секрети розв'язання цього питання, зокрема, із гравцями "Динамо" після матчів із "Челсі"?

– Це моє головне завдання при зустрічі з футболістами. Вони мають перебудуватися й залишити будь-які клубні питання. Вони приїхали в зовсім іншу атмосферу, з іншими завданнями. Мені допомагає свідомість гравців та їхня мотивація.

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Нині на нас чекає важкий поєдинок із Португалією, і кожен із футболістів розуміє, що є шанс реабілітуватися за будь-які клубні невдачі. Це для них додатковий стимул.

– Будуть два поєдинки з різними суперниками. Як не розслабитися перед Люксембургом?

– Психологічно? Три очки дають за перемогу в будь-якій грі. Щоб досягти нашої мети й потрапити на першість Європи, у кожному матчі треба набирати максимум очок. І кожен із гравців це розуміє...

– Не секрет, що і в "Динамо", і в "Шахтаря" є проблеми в обороні. Як ви думаєте розв'язувати цю проблему й чи не збираєтеся залучити Зінченка зліва в захисті, де він чудово грає в "Манчестер Сіті"?

Так, він відмінно діє останні два місяці. І для нас це великий плюс. Раніше він грав у нас у середній лінії, але, може, розглянемо питання і з його грою в обороні. Перш за все треба подивитися, хто в якому стані, а там будемо вирішувати. У нас є чітка стратегія на цю гру. Важливо, щоб футболісти підійшли вмотивованими й у гарному фізичному стані. Португалія – класна команда, вона грає вдома, добре тримає м'яч, тому в нас буде багато роботи.

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– З огляду на травму Ярмоленка Марлос зіграє на правому фланзі чи всередині?

– Марлос, як і Зінченко, може діяти на кількох позиціях. Визначимося ближче до матчу.

– Кого б ви могли виділити серед гравців збірної Люксембургу – не найгрізнішого нашого суперника?

– Когось із гравців виділити важко, але я маю список їхніх виконавців. Я думаю, що ця команда добре обороняється, грає з великим бажанням удома. У них є кілька високих футболістів, які відмінно діють при стандартних положеннях. Тому ми маємо підійти до цієї гри максимально серйозно.