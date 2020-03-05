Шевченко розповів, чи продовжить він роботу зі збірною України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що веде переговори про продовження контракту з УАФ.

Незважаючи на всі чутки, які останнім часом сватають тренера в "Мілан", Андрій Шевченко може залишитися зі збірною України.

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Ми в процесі переговорів щодо продовження нового контракту. Але однозначно все буде ясно вже перед Чемпіонатом Європи. Процес йде, тому я і будую плани на майбутнє,

– сказав Шевченко у коментарі FootballHub.

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".