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Шевченко розповів, чи продовжить він роботу зі збірною України

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що веде переговори про продовження контракту з УАФ.

Незважаючи на всі чутки, які останнім часом сватають тренера в "Мілан", Андрій Шевченко може залишитися зі збірною України.

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Ми в процесі переговорів щодо продовження нового контракту. Але однозначно все буде ясно вже перед Чемпіонатом Європи. Процес йде, тому я і будую плани на майбутнє,
– сказав Шевченко у коментарі FootballHub.

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".

  • У минулому році італійські ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер говорив, що готовий в майбутньому очолити "россонері".
  • Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.
  • Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Національна команда зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Збірна України з футболу Андрій Шевченко
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