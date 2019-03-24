Шевченко розповів, хто вийде на матч з Люксембургом

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / ffu.ua

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами напередодні протистояння з Люксембургом в рамках 2-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 року.

Шевченко заявив, що зі складом на матч проти Люксембурга визначиться у день гри й гратимуть ті, хто буде в кращій готовності.

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"З вибором складу ми визначимося в день гри. Сьогодні пройде підготовче тренування, подивимося, як хлопці відновлюються. У нас є втрати – у Марлоса й Артема Кравця невеликі пошкодження, тому вони поїхали до Києва й не готуються до завтрашньої гри. Загалом команда відчуває себе нормально. Проведемо ще одне тренування як перевірку", – цитує Шевченка ФФУ.

Головний тренер "синьо-жовтих" підтвердив, що проведе ротацію.

Як я вже говорив, у наступному поєдинку відбору однозначно будуть зміни у складі. Наше завдання – оптимально підійти до гри у плані фізичної форми гравців. У матчі з Португалією футболісти атаки виконали багато роботи, тому ми повинні оцінити їхній стан. Ті виконавці, які будуть у кращій готовності, завтра вийдуть на поле,
– зазначив тренер українців.

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Разом з тим, Шевченко оцінив шанси Андрія Луніна вийти у стартовому складі замість Андрія Пятова.

"Повторюся, сьогодні в нас буде тренування, після якого ми визначимо склад на гру. У нашій команді кожен футболіст із заявки може з'явитися в старті", – сказав Шевченко.

Поєдинок Люксембург – Україна відбудеться 25-го березня. Початок матчу, о 21:45. Наразі Люксембург очолює групу B, маючи у своєму активі 3 очки.

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Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу Андрій Шевченко Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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