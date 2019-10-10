Шевченко розповів про настрій збірної України перед важливим матчем з Литвою

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку до матчу кваліфікації Євро-2020 з Литвою.

Шевченко зазначив, що перемога над Литвою не принесе Україні стовідсоткову путівку на Євро.

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Однозначно, впевненість у команди є. Дуже важливо домогтися позитивного результату. При всій повазі до Литви, ми граємо вдома і хочемо виграти. У нас великі цілі. Ми хочемо також показати хороший футбол.



Я не згоден, що перемога завтра відкриє перед нами двері на Євро-2020. Ми повинні в кожному матчі грати на певному рівні. Не думаю, що ми, перемігши Литву, на 99,9% вийдемо з групи. Варіанти будуть завжди, поки ми остаточно не вирішимо свою задачу. На кожен матч ми повинні налаштовуватися тільки на перемогу,

– заявив наставник головної команди країни.

Згадав Шевченко і свій пам'ятний м'яч у ворота збірної Росії, який 9 жовтня відзначив 20-річний ювілей:

Це був дуже важливий для нас матч, ми змогли зіграти внічию і зайняти друге місце в групі. Згадувати зараз нічого. Будь-який нападник, коли підходить до м'яча, завжди націлений на ворота суперника. Щоб забивати голи, треба бити по воротах. Тоді протистояння з Росією було важливим для нас. Той гол залишається для мене найбільш пам'ятним епізодом.

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Матч між збірними України та Литви відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на полі харківського ОСК "Металіст". Початок– о 21:45.

А вже у понеділок, 14 жовтня, підопічні Шевченка в Києві приймуть збірну Португалії.