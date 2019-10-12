Шевченко розповів, що йому не сподобалося у грі збірної України проти Литви

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив виступ команди у грі проти Литви. Нагадаємо, у цьому матчі українці здобули перемогу 2:0 та наблизилися до виходу на Євро-2020.

Як це було: Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського

"Мені сподобалося, як команда поставилася до гри. Був баланс, ми нічого не дали зробити супернику, добре переключалися з атаки на оборону. Я напередодні казав, що матч буде складним. Могла виникнути нервозність після серії нереалізованих моментів, але цього не сталося. Наші гравці гарно переміщали м’яч із флангу на фланг і створювали моменти. Реалізація, щоправда, трохи підвела, треба краще використовувати моменти. У поєдинках із кращими командами їх стільки, як сьогодні, не буде, тому треба вчитися витискати максимум", – заявив після матчу Андрій Шевченко.

Варто нагадати, що попереду на збірну України чекає важливий матч проти Португалії. Гра відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у Києві на НСК "Олімпійський". перемога у цьому матчі дозволить українцям вийти з групи з першого місця на Євро-2020.