Шевченко розповів, що йому не сподобалося у грі збірної України проти Литви

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив виступ команди у грі проти Литви. Нагадаємо, у цьому матчі українці здобули перемогу 2:0 та наблизилися до виходу на Євро-2020.

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"Мені сподобалося, як команда поставилася до гри. Був баланс, ми нічого не дали зробити супернику, добре переключалися з атаки на оборону. Я напередодні казав, що матч буде складним. Могла виникнути нервозність після серії нереалізованих моментів, але цього не сталося. Наші гравці гарно переміщали м’яч із флангу на фланг і створювали моменти. Реалізація, щоправда, трохи підвела, треба краще використовувати моменти. У поєдинках із кращими командами їх стільки, як сьогодні, не буде, тому треба вчитися витискати максимум", – заявив після матчу Андрій Шевченко.

Варто нагадати, що попереду на збірну України чекає важливий матч проти Португалії. Гра відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у Києві на НСК "Олімпійський". перемога у цьому матчі дозволить українцям вийти з групи з першого місця на Євро-2020.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Україна – Литва Андрій Шевченко
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