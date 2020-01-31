24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Шевченко розповів, як вибиратиме склад збірної України на матчі проти Франції та Польщі

179 Читать новость на русском
Андрій Шевченко / Павло Кубанов, УАФ

27 та 31 березня збірна України проведе два товариські матчі. У першому – проти чинних чемпіонів світу Франції, а в другому протистоятиме збірній Польщі.

Головний тренер збірної України в інтерв'ю офіційному сайту Української асоціації футболу розповів, за яким принципом буде вибирати гравців, які зіграють в цьому матчі.

"Ми дуже залежні від гравців, від їхньої форми, стану здоров’я. Треба дочекатися кінця березня, це складний для України час, подивитися, чи не буде травм, в якій формі будуть наші збірники, і тоді визначатися з тим, із кого ми обиратимемо склад", – розповів Андрій Шевченко.

До слова: Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити

Варто відзначити, що у продаж вже надійшли квитки на ці матчі. Обидві ігри відбудуться на виїзді. 27 березня проти Франції ми зіграємо у Сен-Дені, а квитки на матч Франція – Україна коштуватимуть від 20 євро (540 гривень). З Польщею наша збірна зіграє у Хожуві 31 березня. Квитки у фан-сектор українців коштують 70 злотих (485 гривень).

Померла акторка фільму "Операція "И" та інші пригоди Шурика" Світлана Агєєва
сьогодні
7332
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:07 Російського нокаутера вирубили за 33 секунди в поєдинку ММА – відео
Юрій Семенюк 3468
сьогодні 10:03 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 4372
сьогодні 11:37 Український тенісист Стаховський презентував власне вино і провів благодійний аукціон – фото
Вісент Луїс 122
сьогодні 11:05 Тарас Шелестюк – Луїс Альберто Верон: головний боксерський поєдинок цього місяця для України
Андрій Тудовші 248
30 січня 19:05 Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Андрій Тудовші 5313
Новини
Більше новин
Залиште відгук