Шевченко розповів, як вибиратиме склад збірної України на матчі проти Франції та Польщі

27 та 31 березня збірна України проведе два товариські матчі. У першому – проти чинних чемпіонів світу Франції, а в другому протистоятиме збірній Польщі.

Головний тренер збірної України в інтерв'ю офіційному сайту Української асоціації футболу розповів, за яким принципом буде вибирати гравців, які зіграють в цьому матчі.

"Ми дуже залежні від гравців, від їхньої форми, стану здоров’я. Треба дочекатися кінця березня, це складний для України час, подивитися, чи не буде травм, в якій формі будуть наші збірники, і тоді визначатися з тим, із кого ми обиратимемо склад", – розповів Андрій Шевченко.

До слова: Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити

Варто відзначити, що у продаж вже надійшли квитки на ці матчі. Обидві ігри відбудуться на виїзді. 27 березня проти Франції ми зіграємо у Сен-Дені, а квитки на матч Франція – Україна коштуватимуть від 20 євро (540 гривень). З Польщею наша збірна зіграє у Хожуві 31 березня. Квитки у фан-сектор українців коштують 70 злотих (485 гривень).