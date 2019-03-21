Шевченко: Та форма, яку Роналду показав в останніх матчах, змушує нас хвилюватися

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / ffu.ua

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами у Лісабоні напередодні стартового поєдинку "синьо-жовтих" у відборі до Євро-2020 проти чинних чемпіонів Європи.

Шевченко розповів, що команду в Лісабоні тепло зустріла українська діаспора.

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Окрім того, наставник "синьо-жовтих" прокоментував повернення до збірної Португалії Кріштіану Роналду.

По-перше, Португалія – ​​сильна команда, чемпіон Європи. У плані технічних характеристик без Роналду ця збірна грала за схемою 4-4-3, а з ним – 4-4-2. Я дуже поважаю Кріштіану, це один із кращих гравців в історії футболу. Та форма, яку він показав в останніх матчах, змушує нас хвилюватися. Він не тільки чудовий гравець, але й лідер команди. Тому його повернення – суттєве посилення для Португалії,
– цитує Шевченка сайт ФФУ.

Також Шевченко сказав, що не спілкувався перед матчем з португальським наставником донецького "Шахтаря" Паулу Фонсекою.

Я спілкуюся з Фонсекою. Перед іграми ми завжди обговорюємо стан гравців. Але перед цим матчем я з ним не розмовляв, тому що розумію його походження. Будь-який португалець любить свою національну команду – не було сенсу говорити про це. Хоча Фонсека прекрасно почуває себе в Україні, я не питав його про збірну Португалії. У нас і так достатньо інформації,
– резюмував Андрій Миколайович.

Перший матч між Португалією та Україною відбудеться 22 березня у Лісабоні. Початок гри, – о 21:45.

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Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу Андрій Шевченко Кріштіану Роналду Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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