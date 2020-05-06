Шевченко та Ребров потрапили в рейтинг найгірших трансферів АПЛ за всю історію

Портал ESPN представив рейтинг 50 найгірших трансферів клубів англійської Прем'єр-ліги за всю 28-річну історію існування цього турніру.

У ньому знайшлося місце і для двох українців – форвардів Сергія Реброва і Андрія Шевченка, йдеться на сайті видання.

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Ребров у 2000 році перейшов з київського "Динамо" в "Тоттенхем" за 16,2 мільйона фунтів, а Андрій Шевченко змінив "Мілан" на "Челсі" в 2006 році в обмін на 39,5 мільйонів фунтів.

Реброву автори рейтингу відвели 25 позицію, мотивувавши потрапляння українця наступним чином:

Ребров був частиною знаменитої бомбардирської зв'язки з Андрієм Шевченком у Києві. У той час як Шевченко дивував у "Мілані", а потім розчаровував у "Челсі", Ребров відразу ж потрапив в англійський етап своєї кар'єри. "Шпори" сподівалися побачити форварда, який заб'є по 10 голів у Лізі чемпіонів, як під час його заключного сезону в "Динамо", але Реброву вдалося забити лише 10 голів в 59 матчах Прем'єр-ліги, в тому числі один в 30 поєдинках у другому сезоні.

Що стосується Шевченка, то його помістили на 7 позицію найгірших трансферів в історії АПЛ.

Прихід Шевченка в "Челсі", мабуть, мав означати швидкий від'їзд Дрогба, і Жозе Моурінью очікував, що українець буде для нього пріоритетним варіантом. Проблема полягала в тому, що новачкові було вже 29 років, і хоча він багато забивав у "Мілані", на "Стемфорд Брідж", як здалося, він відразу постарів.



Травми, непослідовність у грі і воскресіння Дрогба привели до того, що Шевченко забив лише 9 м'ячів в 48 матчах в АПЛ. Моурінью довіряв Дрогба, а Шевченко використав без явної позиції, в результаті чого Абрамович звільнив португальського тренера в 2007 році,

– зазначає видання.

Топ-10 найгірших трансферів за всю історію АПЛ:

10. Маріо Балоттелі – з "Мілана" в "Ліверпуль" у 2004 році;

9. Вінстон Богард – з "Барселони" в "Челсі" в 2000 році;

8. Томас Бролін – з "Парми" в "Лідс" у 1995 році;

7. Андрей Шевченко – з "Мілана" в "Челсі" в 2006 році;

6. Дані Освальдо – з "Роми" в "Саутгемптон" в 2013 році;

5. Адріан Муту – з "Парми" в "Челсі" в 2003 році;

4. Бошко Балабан – з "Динамо" З в "Астон Віллу" в 2001 році;

3. Рікі Альварес – з "Інтера" в "Сандерленд" у 2015 році;

2. Денні Дрінкуотер – з "Лестера" в "Челсі" в 2017 році;

1. Алі Діа в "Саутгемптон" у 1996 році.

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