Шевченко в компанії Зінченка й Влади Седан прийшов на гру "МанСіті" з "Шахтарем": фото

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Олександр Зінченко та Влада Седан / instagram.com/v.lada_sedan

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийшов на матч Юнацької Ліги УЄФА між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем". Гру наставник "синьо-жовтих" дивиться у компанії Олександра Зінченка та його нареченої Влади Седан.

Олександр Зінченко не зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем". Як відомо, українець відновлюється після травми.

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Водночас Андрій Шевченко прилетів у Манчестер, щоб переглянути гру Ліги чемпіонів, в якій донеччани протистоятимуть "Манчестер Сіті".


Влада Седан, Зінченко й Шевченко на матчі Юнацької ліги УЄФА / скріншот трансляції матчу

Після першого тайму футболісти юнацької команди "Шахтаря" програють футболістам "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0.

Поєдинок Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться 26 листопада. Початок гри о 22:00.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті Шахтар Андрій Шевченко
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