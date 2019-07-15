Шевченко в сімейному колі відсвяткував 15-річчя весілля з Крістен Пазік: милі фото

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Андрій Шевченко та Крістен Пазік
Андрій Шевченко та Крістен Пазік / Фото з відкритих джерел

Тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко відсвяткував кришталеве весілля. Українець прожив 15 років у шлюбі зі своєю дружиною Крістен Пазік.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік одружилися 14 липня 2004 року на батьківщині Крістен, у Вашингтоні (США).

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"Дивовижна сімейна святкова вечеря, 15 років разом", – написав керманич "синьо-жовтих".


Андрій Шевченко відсвяткува річницю весілля з Крістен Пазік / Фото: Instagram

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера-Габріеля.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Шевченко
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