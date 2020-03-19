Шевченко веде переговори про продовження контракту зі збірною України

Збірна України з футболу запропонувала головному тренеру команди Андрію Шевченку новий контракт.

Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик.

До теми Шевченко розповів, чи продовжить він роботу зі збірною України

"Контракт Андрія Шевченка зі збірної України закінчується влітку. Але наскільки я знаю, переговори про його продовження йдуть. І я думаю, що вони спокійно завершаться і Шевченко продовжить роботу з командою", – заявив Циганик в ефірі шоу "ПроЕвро".

У минулому році італійські ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер говорив, що готовий в майбутньому очолити "россонері".

Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.

Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Національна команда зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

7 березня УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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