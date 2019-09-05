Шевченко відправив Коноплянку зі збірної до донецького "Шахтаря"

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Шевченко відправив Коноплянку зі збірної до донецького "Шахтаря"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відпустив півзахисника Євгена Коноплянку до табору "Шахтаря". "Гірники" зіграють товариський матч з "Колосом".

Товариський матч відбудеться у четвер, 5 вересня, об 11:00. Як пояснив своє рішення Андрій Шевченко, це потрібно для того, щоб Коноплянка отримав ігрову практику перед матчем збірної. Адже він пропустив літні збори, поки шукав собі нову команду.

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"Важливо, щоб Женя взагалі почав грати та набирати кондиції. Заради цього ми й відправляємо його в клуб, щоб він отримав ігрову практику там. Потім він повернеться до нас, і ми вже будемо дивитися, що робити далі", – прокоментував ситуацію Шевченко в коментарі Tribuna.com.

Коноплянка потрапив у стартовий склад "Шахтаря" на матч проти "Колоса". Інших збірників у цьому матчі немає.

Варто додати, що інші гравці збірної України у той час проведуть ранкове тренування, а після обіду вирушать до аеропорту "Бориспіль". На 17:30 запланований виліт чартерного рейсу Київ – Вільнюс. Матч Литва – Україна запланований на 7 вересня. Початок о 19:00.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Євген Коноплянка Шахтар Збірна України з футболу
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