24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Шевченко відреагував на інформацію про своє ймовірне призначення в "Мілан"

- Читать новость на русском
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко наразі не думає про можливість очолити італійський "Мілан".

Спорт24 писав, що технічний директор "Мілану" Паоло Мальдіні підтримує кандидатуру Андрія Шевченка на посаду головного тренера клубу. Її він може посісти вже після Євро-2020.

Читайте також: Шевченко анонсував появу нових гравців у збірній України

"Мілан"? Яка може тут бути інформація? Я залишаюся у збірній України і тут навіть нічого не розглядається,
– цитує Шевченка FootBoom.

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".

  • Андрій Шевченко виступав за "Мілан" з 1999-го по 2006 рік, а також в сезоні-2008/2009. З 2016 року він очолює збірну України. Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли у фінальну частину Євро-2020.
  • До слова, контракт 43-річного фахівця з УАФ розрахований до липня 2020 року.
День рідної мови: найцікавіші факти про українську, які ми часто забуваємо
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Шевченко ФК Мілан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:36 Нападник "Аяксу" ганебно познущався над суперником, який впав після підкату у матчі ЛЄ: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 10:35 Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: що очікувати від бою чемпіонів в хевівейті
Андрій Тудовші
сьогодні 08:16 Нічиї МЮ та "Севільї", перемоги "Інтера" і "Роми": відеоогляди матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Ігор Саджениця
20 лютого 23:42 Колишній гравець "Зорі" Денніс забив курйозний гол "Манчестер Юнайтед" в Лізі Європи: відео
Ігор Саджениця
20 лютого 22:54 Збірна України переможно стартувала у відборі на Євробаскет-2021
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук