Шевченко відреагував на інформацію про своє ймовірне призначення в "Мілан"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко наразі не думає про можливість очолити італійський "Мілан".

Спорт24 писав, що технічний директор "Мілану" Паоло Мальдіні підтримує кандидатуру Андрія Шевченка на посаду головного тренера клубу. Її він може посісти вже після Євро-2020.

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"Мілан"? Яка може тут бути інформація? Я залишаюся у збірній України і тут навіть нічого не розглядається,

– цитує Шевченка FootBoom.

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".