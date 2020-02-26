Шевченко відвідав матч "Челсі" – "Баварія" та зустрівся з легендарним одноклубником: фото
Головний тренер національної збірної України і ексгравець "Челсі" Андрій Шевченко відвідав матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому лондонський клуб приймав "Баварію".
Шевченко спостерігав за поєдинком разом з іншим ексгравцем "Челсі" Міхаелем Баллаком.
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Зазначимо, що Шевченко грав за "Челсі" з 2006-го по 2010 рік, ну а поєдинок закінчився з рахунком 3:0 на користь "Баварії".
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