Шевченко відвідав тренування "Динамо" і поспілкувався з Циганковим: відео

Наставник збірної України Андрій Шевченко 3 лютого відвідав вечірнє тренування "Динамо" в турецькому Белеку. Разом з Шевченком був помічник по збірній України Андреа Малдера.

Як повідомляє сайт "Динамо", Шевченко прибув до Туреччини, щоб отримати інформацію про динамівських збірників від головного тренера киян.

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Також Шевченко та Малдера поспостерігали за гравцями та кандидатами до національної команди.

Шевченко досить довго спілкувався з Олексієм Михайличенком, поки гравці готувалися до заняття та розпочали розминку.

Потім Шевченко поговорив з динамівськими збірниками. Довгу розмову Шевченко мав з Віктором Циганковим, який займається за окремою програмою.

Тренери збірної планують бути присутніми на контрольному матчі "Динамо" зі словенською "Олімпією", який відбудеться 5 лютого.

Шевченко відвідав тренування "Динамо" – відео