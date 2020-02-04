Шевченко відвідав тренування "Динамо" і поспілкувався з Циганковим: відео
Наставник збірної України Андрій Шевченко 3 лютого відвідав вечірнє тренування "Динамо" в турецькому Белеку. Разом з Шевченком був помічник по збірній України Андреа Малдера.
Як повідомляє сайт "Динамо", Шевченко прибув до Туреччини, щоб отримати інформацію про динамівських збірників від головного тренера киян.
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Також Шевченко та Малдера поспостерігали за гравцями та кандидатами до національної команди.
Шевченко досить довго спілкувався з Олексієм Михайличенком, поки гравці готувалися до заняття та розпочали розминку.
Потім Шевченко поговорив з динамівськими збірниками. Довгу розмову Шевченко мав з Віктором Циганковим, який займається за окремою програмою.
Тренери збірної планують бути присутніми на контрольному матчі "Динамо" зі словенською "Олімпією", який відбудеться 5 лютого.
Шевченко відвідав тренування "Динамо" – відео
- Перший офіційний матч у 2020 році "Динамо" проведе 22 лютого проти "Ворскли" у чемпіонаті України.
- Натомість збірна України у березні проведе два товариські поєдинки – з Францією (27 березня) та Польщею (31 березня).
- Влітку на збірну України чекають матчі в рамках чемпіонату Європи. Відомо, що "синьо-жовті" зіграють з Нідерландами та Австрією.