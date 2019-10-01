Шевченко відвідає Італію на тлі чуток про призначення на пост головного тренера "Мілану"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрінеться зі спортивним директором "Мілана" Паоло Мальдіні після матчу Ліги чемпіонів "Аталанта" – "Шахтар".

Про це повідомляє друкована версія La Gazzetta dello Sport.

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Під час вечері Шевченко з Мальдіні можуть обговорити можливість призначення українця на тренерську посаду в стані "россонері" в разі відставки Марко Джампаоло. Повідомляється, що українець може суміщати роботу в збірній України з "Міланом".

Раніше Tuttomercatoweb вже повідомляв про те, що керівництво "Мілана" розглядає різні варіанти при виборі тренера, а одним з претендентів є Шевченко.

Також приїзд Шевченка до Італії пов'язаний з грою донецького "Шахтаря" в груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Аталанти" – зустріч пройде на "Сан-Сіро".

В якості гравця Андрій Шевченко зіграв в 226 матчах за Мілан, забивши 127 голів. У складі "россонері" він вигравав Лігу чемпіонів і Серію А, а також Суперкубок УЄФА, Суперкубок Італії і Кубок Італії.

Наразі "Мілан" знаходиться на 16-му місці турнірної таблиці чемпіонату Італії. У наступній грі команда зіграє з "Дженоа" 5 жовтня.