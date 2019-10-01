Шевченко відвідає Італію на тлі чуток про призначення на пост головного тренера "Мілану"

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрінеться зі спортивним директором "Мілана" Паоло Мальдіні після матчу Ліги чемпіонів "Аталанта" – "Шахтар".

Про це повідомляє друкована версія La Gazzetta dello Sport.

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Під час вечері Шевченко з Мальдіні можуть обговорити можливість призначення українця на тренерську посаду в стані "россонері" в разі відставки Марко Джампаоло. Повідомляється, що українець може суміщати роботу в збірній України з "Міланом".

Раніше Tuttomercatoweb вже повідомляв про те, що керівництво "Мілана" розглядає різні варіанти при виборі тренера, а одним з претендентів є Шевченко.

Також приїзд Шевченка до Італії пов'язаний з грою донецького "Шахтаря" в груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Аталанти" – зустріч пройде на "Сан-Сіро".

В якості гравця Андрій Шевченко зіграв в 226 матчах за Мілан, забивши 127 голів. У складі "россонері" він вигравав Лігу чемпіонів і Серію А, а також Суперкубок УЄФА, Суперкубок Італії і Кубок Італії.

Наразі "Мілан" знаходиться на 16-му місці турнірної таблиці чемпіонату Італії. У наступній грі команда зіграє з "Дженоа" 5 жовтня.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Шевченко Новини Спорту ФК Мілан
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