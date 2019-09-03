Шевченко викликав до збірної ще одного воротаря через травму голкіпера "Динамо" Бойка

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко викликав до національної збірної України воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа.

Такий виклик пов'язаний з "невизначеністю ситуації щодо Дениса Бойка, для з’ясування термінів лікування якого необхідно зробити МРТ", йдеться в заяві на сайті Української асоціації футболу.

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Варто нагадати, що для голкіпера "Олександрії" це вже другий виклик до лав "синьо-жовтих". Уперше Юрія було запрошено на попередній, червневий збір, який він відпрацював повністю, хоча поки що й не дебютував за головну команду країни. Тоді теж його викликали через ушкодження Дениса Бойка.