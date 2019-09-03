Шевченко викликав до збірної ще одного воротаря через травму голкіпера "Динамо" Бойка

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Юрій Паньків
Юрій Паньків

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко викликав до національної збірної України воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа.

Такий виклик пов'язаний з "невизначеністю ситуації щодо Дениса Бойка, для з’ясування термінів лікування якого необхідно зробити МРТ", йдеться в заяві на сайті Української асоціації футболу.

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Варто нагадати, що для голкіпера "Олександрії" це вже другий виклик до лав "синьо-жовтих". Уперше Юрія було запрошено на попередній, червневий збір, який він відпрацював повністю, хоча поки що й не дебютував за головну команду країни. Тоді теж його викликали через ушкодження Дениса Бойка. 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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