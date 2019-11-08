Шевченко викликав футболіста "Динамо" до збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу національної команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна.

Про виклик Бєсєдіна до табору збірної України повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ).

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Востаннє Артем отримував виклик до головної команди в червні цього року. Тоді Бєсєдін залишився у запасі в матчі із Сербією. Також Артем перебував у резервному списку "синьо-жовтих" перед вересневими та жовтневими поєдинками.

23-річний гравець із шістьма голами є найкращим бомбардиром столичного клубу в чемпіонаті України.

Раніше Андрій Шевченко також викликав до табору збірної України Дмитра Іванісеню з луганської "Зорі".

Як відомо, 25 жовтня Андрій Шевченко назвав склад збірної України на товариську гру проти Естонії та матч відбору в рамках Євро-2020 проти Сербії.

Товариську гру проти Естонії "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Запоріжжі. Останній матч у рамках відбору Євро-2020 команда Шевченка проведе 17 листопада в Белграді.

Підготовку до поєдинків з Естонією та Сербією українські футболісти розпочнуть 11 листопада. Команда збереться у Києві.