Шевченко викликав футболіста "Динамо" до збірної України

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Артем Бєсєдін
Артем Бєсєдін / fcdynamo.kiev.ua

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу національної команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна.

Про виклик Бєсєдіна до табору збірної України повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ).

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Востаннє Артем отримував виклик до головної команди в червні цього року. Тоді Бєсєдін залишився у запасі в матчі із Сербією. Також Артем перебував у резервному списку "синьо-жовтих" перед вересневими та жовтневими поєдинками.

23-річний гравець із шістьма голами є найкращим бомбардиром столичного клубу в чемпіонаті України.

Раніше Андрій Шевченко також викликав до табору збірної України Дмитра Іванісеню з луганської "Зорі".

Як відомо, 25 жовтня Андрій Шевченко назвав склад збірної України на товариську гру проти Естонії та матч відбору в рамках Євро-2020 проти Сербії.

Товариську гру проти Естонії "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Запоріжжі. Останній матч у рамках відбору Євро-2020 команда Шевченка проведе 17 листопада в Белграді.

Підготовку до поєдинків з Естонією та Сербією українські футболісти розпочнуть 11 листопада. Команда збереться у Києві.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Новини Спорту
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