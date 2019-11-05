Шевченко викликав ще одного футболіста в збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу команди півзахисника луганської "Зорі" Дмитра Іванісеню.

Для 25-річного футболіста це дебютний виклик до лав головної команди країни, інформує сайт УАФ.

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Раніше у своїй кар’єрі Дмитро провів 10 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України. Іванісеня – єдиний представник "Зорі" в складі збірної України.

Як відомо, 25 жовтня Андрій Шевченко назвав склад збірної України на товариську гру проти Естонії та матч відбору в рамках Євро-2020 проти Сербії.

До заявки потрапив Олександр Зінченко, який нещодавно переніс операцію. Ймовірно, Іванісеня замінить саме Олександра.

Товариську гру проти Естонії "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Запоріжжі. Останній матч у рамках відбору Євро-2020 команда Шевченка проведе 17 листопада в Белграді.