Шевченко викликав ще одного гравця у збірну України на матчі Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав гравця "Динамо" Артема Шабанова до табору національної команди. У збірній України він замінить партнера по "Динамо" Микиту Бурду.

Як відомо, Бурда 22 вересня у матчі за "Динамо" проти "Ворскли" отримав ушкодження коліна.

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Бурда був у списку викликаних гравців для підготовки та участі в найближчих матчах відбору до Євро-2020 проти команд Литви та Португалії.

Терміни відновлення Бурди поки що невідомі.

У новому сезоні Шабанов зіграв за "Динамо" тільки три матчі. На рахунку Артема один гол у ворота "Ворскли". За збірну України Шабанов дебютував 10 листопада 2017 року й відтоді не провів жодного матчу у футболці "синьо-жовтих".

Україна очолює відбіркову групу на Євро-2020, маючи в активі після п'яти матчів 13 очок. Команда Андрія Шевченка наступний матч проведе проти Литви (11 жовтня).

З повною заявкою збірної України можна ознайомитися тут.