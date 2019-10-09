Шевченко вперше розповів про зустріч з Мальдіні в Мілані

Італійські ЗМІ весь минулий тиждень "відправляли" Андрія Шевченка в "Мілан" на зміну Джампаоло, якого відправили у відставку.

Однак Шевченко вже заявив, що не планує залишати збірну України до закінчення контракту – літа 2020 року.

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В Мілан же Шевченко літав не тільки подивитися матч "Аталанта" – "Шахтар", а й зустрітися з екс-партнерами по команді. Серед них був не тільки нинішній технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні, а й інші друзі тренера збірної України.

У мене недавно був день народження. Приїхавши в Мілан, я зателефонував багатьом екс-партнерам по команді і запросив їх провести час разом зі мною. Хтось зміг прийти, хтось ні. Ми добре поспілкувалися, згадали класні часи, коли ми всі разом грали в одній команді і досягали чудових результатів.



Чи буду я розглядати пропозиції очолити клуб після Євро-2020? Думаю, немає сенсу зараз про це говорити. У мене є моя робота, яку я збираюся довести до кінця. А в майбутньому – подивимося,

– слова Шевченка передає Sport.ua з посиланням на радіо "Мова футболу".

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".