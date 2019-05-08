Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"

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Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що він готовий одного дня очолити італійський "Мілан".

Про це Андрій Шевченко заявив у коментарі DAZN, передає Calciomercato.

"Мілан – це клуб, який є частиною мого життя. Але зараз я зайнятий своєю національною командою. Звичайно, одного разу я хотів би тренувати "Мілан", тому що я дуже прив'язаний до цього клубу, до прихильників та до моїх колишніх товаришів по команді. Можливо, колись настане і моя черга", – заявив Шевченко.

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Варто нагадати, що Андрій Шевченко перейшов до італійського "Мілану" влітку 1999 року. Він виступав за команду до 2006 року, після чого перебрався до лондонського "Челсі". У 2008 році Шевченко на один сезон повернувся до "Мілану", а згодом – до київського "Динамо". За італійський клуб нападник зіграв у 226 матчах, у яких забив 127 м'ячів.

Поки ж "Мілан" очолює партнер Шевченка по команді Дженнаро Гаттузо. Команда йде на п'ятій позиції в чемпіонаті Італії.

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Теги: Новини Спорту Андрій Шевченко ФК Мілан Спорт Футбол
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