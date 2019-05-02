Шевченко зворушливо підтримав легендарного Касільяса, який переніс інфаркт

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко підтримав воротаря португальського "Порту" Ікера Касільяса, який 1 травня переніс серцевий напад.

Андрій Шевченко у своєму Twitter написав слова підтримки Ікеру Касільясу після інфаркту, який стався з ним під час тренування.

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"Залишайся сильним, мій друже", – написав Шеченко.

Спорт 24 писав, що під час тренування "Порту" у Ікера Касільяса трапився серцевий напад. 37-річного голкіпера відразу ж госпіталізували в лікарню для проведення обстеження.

Життю 37-річного воротаря нічого не загрожує. Касільяс вже опублікував фото з лікарні та запевнив, що все під контролем.

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