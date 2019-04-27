Щасливий знову зустрітися: Ярмоленко вперше повернувся на поле (відео)

Гравець "Вест Хему" та збірної України Андрій Ярмоленко приступив до тренувань з м'ячем і вже готується до повернення на футбольне поле

Про це українець повідомив у Instagram, опублікувавши сторіз з відео, яке підписав так: "Щасливий знову зустрітися з м'ячем".

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Проте, очікувати повернення Андрія в кінцівці цього сезону не варто. Головний тренер "Вест Хема" Маурісіо Пеллегріно неодноразово наголошував, що футболіст не отримає ігрову практику в останніх матчах сезону чемпіонату Англії.

У жовтні 2018 року в першому таймі матчу з "Тоттенхемом" Ярмоленко невдало став на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах.

За результатами обстеження стало відомо, що гравець порвав ахіллове сухожилля. У понеділок, 22 жовтня, йому зробили операцію в одній з лікарень Лондона. Після цього Ярмоленко відновлюється і вже пропустив два поєдинки збірної України в рамках відбору до Євро-2020.

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