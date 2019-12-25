Щасливого Різдва: Маліновський засвітився у привітальному ролику "Аталанти" – відео
Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Маліновський разом з одноклубниками записали святкове відео в переддень Різдва.
В святковому ролику кожен з футболістів "бергамаскі" звернувся до фанатів на рідній для нього мові.
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Привітання від футболістів "Аталанти" з Різдвом: дивіться відео
Вже 5 січня "Аталанта" проведе перший домашній матч в календарному 2020 році проти "Парми" на своєму полі. У нинішньому сезоні команда Малиновського лідирує за кількістю забитих м'ячів в чемпіонаті (43), випереджаючи за цим показником своїх конкурентів.
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