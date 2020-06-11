Ще один гравець збірної України продовжить кар'єру в Росії
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Українські спортсмени продовжують шукати собі місця роботи за кордоном, в тому числі і в Росії. Волейболістка збірної України Олександра Міленко підписала контракт з російською "Сіверянкою" з Череповця.
На який термін підписано контракт не повідомляється. Про це йдеться в Instagram нового клубу українки.
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Додамо, що "Сіверянка" чотири рази вигравала Вищу лігу "А" чемпіонату Росії (У 2011, 2015 року, 2017, 2018 роках).
Що відомо про Олександру Міленко
- Олександра є уродженкою Білої Церкви. Має зріст 182 сантиметри.
- Міленко раніше грала в тернопільській "Галичанці-ТНЕУ-Гадза", з якою зайняла третю позицію української Суперліги в сезоні 2017/2018 років.
- Волейболістка була фіналістом Кубка України і в 2018 році – бронзовим призером чемпіонату України. Найкраща догравальниця чемпіонату України 2017/18.
- У 2019 році Міленко грала за студентську збірну України на Всесвітній Універсіаді в Неаполі.
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