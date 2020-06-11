Українські спортсмени продовжують шукати собі місця роботи за кордоном, в тому числі і в Росії. Волейболістка збірної України Олександра Міленко підписала контракт з російською "Сіверянкою" з Череповця.

На який термін підписано контракт не повідомляється. Про це йдеться в Instagram нового клубу українки.

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Додамо, що "Сіверянка" чотири рази вигравала Вищу лігу "А" чемпіонату Росії (У 2011, 2015 року, 2017, 2018 роках).

Що відомо про Олександру Міленко