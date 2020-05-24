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Ще один клуб УПЛ врізав зарплати футболістам

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"Олімпік" врізав зарплати футболістам
"Олімпік" врізав зарплати футболістам / shakhtar.com

Донецький "Олімпік" врізав зарплати своїм футболістам. Причиною став карантин, пов'язаний з пандемією COVID-19.

Футболістам двічі врізали зарплату

Про те, що футболістам "Олімпіка" врізали зарплати, розповів генеральний директор клубу Олексій Антонов в інтерв'ю каналам "Футбол 1/2/3".

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Він заявив, що "Олімпік" не відрізняється від інших українських клубів. За його словами, карантин вплинув на економічну складову клубу.

Трохи урізали зарплати. У перший місяць – мінус 25%, у другій – мінус 30%,
– зазначив Антонов.

"Олімпік" після 23 турів у чемпіонаті України посідає 11-у сходинку. Донеччани здобули 5 перемог, 4 рази зіграли внічию і 14 матчів програли.

Хто ще врізав зарплати

Повідомлялося, що ПФК "Львів" першим серед клубів української Прем'єр-ліги врізав зарплати футболістам.

Також проблеми з виплатою зарплати є в одеського "Чорноморця". Це начебто стало причиною відставки головного тренера Остапа Маркевича.

Скорочення зарплат – поширена практика у європейських клубах. Зокрема, на пониження зарплати погодилися футболісти "Барселони", "Баварії", "Боруссії" Дортмунд та інших клубів.

Також перегляд зарплат на період карантину підтримує Міжнародна футбольна федерація (ФІФА).

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Олімпік
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