Ще один український футболіст заразився COVID-19

У мінському "Динамо" український футболіст Євгеній Чаговець заразився COVID-19. Чаговець став другим українським футболістом після гравця "Минаю", який заразився коронавірусом.

Про те, що COVID-19 виявили у 22-річного Чаговця повідомляє Tribuna.com Білорусь.

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Чаговець, який виступав за юнацькі команди донецького "Олімпіка" та "Шахтаря", у цьому сезоні зіграв 7 матчів та забив один гол.

Білоруські ЗМІ повідомляли, що у "Динамо" Мінськ у футболіста виявили коронавірус. Через це команда буцімто йде на двотижневий карантин.

Гендиректор клубу Ігор Шлойдо підтвердив інформацію про те, що в одного з гравців команди є підозри на коронавірус. Водночас він спростував, що тест показав позитивний результат.

Чемпіонат Білорусі триває у всіх лігах, глядачам не заборонено відвідувати стадіони попри пандемію COVID-19.

Що відомо про COVID-19 в Білорусі

Станом на 11 травня у Білорусі офіційно підтвердили 23 906 випадів зараження COVID-19. Від коронавірусу в країні померло 135 людей.

Жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та весь уряд країни майже ігнорують коронавірус та ситуацію у світі, прикладом чому є проведення параду 9 травня.

Водночас більшість білорусів хочуть карантину й не підтримують рішення Олександра Лукашенка.

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