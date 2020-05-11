Ще один український футболіст заразився COVID-19
У мінському "Динамо" український футболіст Євгеній Чаговець заразився COVID-19. Чаговець став другим українським футболістом після гравця "Минаю", який заразився коронавірусом.
Про те, що COVID-19 виявили у 22-річного Чаговця повідомляє Tribuna.com Білорусь.
До теми В Україні коронавірусом заразився перший футболіст
Чаговець, який виступав за юнацькі команди донецького "Олімпіка" та "Шахтаря", у цьому сезоні зіграв 7 матчів та забив один гол.
Білоруські ЗМІ повідомляли, що у "Динамо" Мінськ у футболіста виявили коронавірус. Через це команда буцімто йде на двотижневий карантин.
Гендиректор клубу Ігор Шлойдо підтвердив інформацію про те, що в одного з гравців команди є підозри на коронавірус. Водночас він спростував, що тест показав позитивний результат.
Чемпіонат Білорусі триває у всіх лігах, глядачам не заборонено відвідувати стадіони попри пандемію COVID-19.
Що відомо про COVID-19 в Білорусі
Станом на 11 травня у Білорусі офіційно підтвердили 23 906 випадів зараження COVID-19. Від коронавірусу в країні померло 135 людей.
Жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко та весь уряд країни майже ігнорують коронавірус та ситуацію у світі, прикладом чому є проведення параду 9 травня.
Водночас більшість білорусів хочуть карантину й не підтримують рішення Олександра Лукашенка.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.