Ще не було депутатів, які ставали чемпіонами світу в MMA: Беленюк про перехід у UFC

Борець та народний депутат Жан Беленюк прокоментував ймовірність виступів у MMA. Раніше Беленюк опублікував допис у соцмережах з титулом UFC, натякаючи про перехід у змішані єдиноборства.

В інтерв’ю Tribuna.com Беленюк розповів, що його чекають в MMA і він дав обіцянку, що буде намагатися показати себе у цьому виді спорту.

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Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.

"Дуже багато борців переходять в ММА, але виникають питання наскільки це ефективно і доречно", – сказав Жан.

Поки мені до октагону дуже далеко. Головне – це поставити правильний удар, мати хоч якесь уявлення, як правильно поводити себе саме в боях. Боротьба і ММА – це зовсім різні види спорту. Не хочеться, щоб перший же вихід в октагон, зруйнував все враження від попередньої кар’єри. Тому треба добре підготуватися,

– заявив Беленюк.

За словами Беленюка, він спробує свої сили в MMA, якщо побачить у собі потенціал.

Здається, ще не було депутатів, які ставали чемпіонами світу в ММА. Депутати-чемпіони світу з греко-римської боротьби були,

– резюмував Жан.