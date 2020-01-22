Ще не було депутатів, які ставали чемпіонами світу в MMA: Беленюк про перехід у UFC
Борець та народний депутат Жан Беленюк прокоментував ймовірність виступів у MMA. Раніше Беленюк опублікував допис у соцмережах з титулом UFC, натякаючи про перехід у змішані єдиноборства.
В інтерв’ю Tribuna.com Беленюк розповів, що його чекають в MMA і він дав обіцянку, що буде намагатися показати себе у цьому виді спорту.
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Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.
"Дуже багато борців переходять в ММА, але виникають питання наскільки це ефективно і доречно", – сказав Жан.
Поки мені до октагону дуже далеко. Головне – це поставити правильний удар, мати хоч якесь уявлення, як правильно поводити себе саме в боях. Боротьба і ММА – це зовсім різні види спорту. Не хочеться, щоб перший же вихід в октагон, зруйнував все враження від попередньої кар’єри. Тому треба добре підготуватися,
– заявив Беленюк.
За словами Беленюка, він спробує свої сили в MMA, якщо побачить у собі потенціал.
Здається, ще не було депутатів, які ставали чемпіонами світу в ММА. Депутати-чемпіони світу з греко-римської боротьби були,
– резюмував Жан.
- Восени 2019 року Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. Жан переміг у фіналі вагової категорії до 87 кілограмів.
- Для українця це друге золото чемпіонату світу. Уперше Жан виграв світову першість у 2015 році у Лас-Вегасі. У 2014 році Беленюк став бронзовим призером, а у 2018-у – срібним.
- Влітку 2020 року Жан виступить на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).
- Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу".