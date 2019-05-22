Ще один футболіст збірної України може перейти у "Селтік"
Захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець в літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та переїхати за кордон.
Футболіст збірної України може перейти в шотландський "Селтік", який взимку підсилився Мар'яном Шведом.
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Як повідомляє Sport.ua, керівництво шотландського клубу вже контактувало з 26-річним українцем. Також ним цікавляться клуби з французької Ліги 1.
За інформацією Transfermarkt, контракт Ордця з "Шахтарем" закінчується цього літа. Портал оцінює футболіста у 2,5 млн євро.
У цьому сезоні Ордець через травму не зіграв жодного матчу. Останній раз він виходив на поле 21 квітня 2018 року.
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