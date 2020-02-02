Ще один футболіст збірної України отримував пропозицію від "Зеніту"

Футболіст збірної України Олександр Зінченко повідомив, що російський "Зеніт" пропонував йому контракт. Пропозиція від "Зеніту" надходила Зінченку, коли українець грав за "Уфу".

Зінченко розповів про інтерес "Зеніту" в контексті переходу в "Манчестер Сіті". За словами українця, "містяни" довгий час відстежували його.

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"МанСіті" відстежував мене довгий час. Скаутська робота там на дуже високому рівні. Вони відстежують футболістів з 15 років. Багато хто думає, що вони переглянули декілька матчів, сподобався хлопчик, і вони його тут же відбирають. Ні. Вивчається все. Все твоє життя поза футболом. Який твій спосіб життя, хто твоє оточення і багато іншого,

– сказав Зінченко в інтерв'ю журналу "Новое Время".

Олександр розповів, що один зі скаутів "Манчестер Сіті" розповів, що пам'ятає його, коли Олександру було 15 років.

Зінченко не розкрив назви інших клубів, які ним цікавилися. Конкретна пропозиція, окрім "Манчестер Сіті", була від "Зеніту".

Основні пропозиції – "Зеніт" і "Манчестер Сіті". Зацікавленість була і з боку інших клубів. Але я їх не називаю. Кажу про пропозиції, які лежали на столі,

– резюмував Зінченко.