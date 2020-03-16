Ще один футбольний тренер помер від коронавірусу

Іранський тренер з футболу і міні-футболу Ахмада Тахера 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

Чотири місяці тому тренеру була зроблена операція з видалення пухлини головного мозку. Відзначається, що слабкий імунітет вплинув на результат захворювання.

До теми Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Тахер тренував багато іранських команди з міні-футболу. Він також обіймав посаду спортивного директора збірної Ірану з міні-футболу.

Число загиблих від коронавірусу в Ірані, за останніми даними, – 853 особи, всього зафіксовано близько 15 тисяч випадків зараження. Всі спортивні заходи в країні були зупинені до 20 квітня.

В Іспанії помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії. Він помер 15 березня.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram