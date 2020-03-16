Ще один футбольний тренер помер від коронавірусу
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Іранський тренер з футболу і міні-футболу Ахмада Тахера 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.
Чотири місяці тому тренеру була зроблена операція з видалення пухлини головного мозку. Відзначається, що слабкий імунітет вплинув на результат захворювання.
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Тахер тренував багато іранських команди з міні-футболу. Він також обіймав посаду спортивного директора збірної Ірану з міні-футболу.
- Число загиблих від коронавірусу в Ірані, за останніми даними, – 853 особи, всього зафіксовано близько 15 тисяч випадків зараження. Всі спортивні заходи в країні були зупинені до 20 квітня.
- В Іспанії помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії. Він помер 15 березня.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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