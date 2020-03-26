Ще один гравець АПЛ заразився коронавірусом

Англійський футбольний клуб "Брайтон" підтвердив, що у одного з гравців команди діагностували коронавірус, проте не розкрив ім'я хворого.

Про нового зараженого повідомив Sky Sports генеральний директор "Брайтона" Пол Барбер.

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Ми протестували трьох гравців, і один з них дав позитивний результат. Ми не тестуємо їх регулярно, робимо це тільки при появі симптомів. Гравець з позитивним тестом, на жаль, був виявлений тільки сьогодні. Він в порядку, і, очевидно, отримує всю необхідну допомогу, яка йому потрібна,

– сказав Барбер.

На даний момент чемпіонат Англії призупинений через пандемію коронавірусу.

Першим підтвердили захворювання на коронавірус у головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети.

"Брайтон" набрав в 29 матчах 35 очок і перед паузою займав в таблиці 15-е місце.

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