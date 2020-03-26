24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ще один гравець АПЛ заразився коронавірусом

-
Гравець ФК "Брайтон" захворів на коронавірус / Getty Images

Англійський футбольний клуб "Брайтон" підтвердив, що у одного з гравців команди діагностували коронавірус, проте не розкрив ім'я хворого.

Про нового зараженого повідомив Sky Sports генеральний директор "Брайтона" Пол Барбер.

Читайте також Два англійські клуби подарують медикам тисячу квитків на матчі за боротьбу з коронавірусом

Ми протестували трьох гравців, і один з них дав позитивний результат. Ми не тестуємо їх регулярно, робимо це тільки при появі симптомів. Гравець з позитивним тестом, на жаль, був виявлений тільки сьогодні. Він в порядку, і, очевидно, отримує всю необхідну допомогу, яка йому потрібна,
– сказав Барбер.

  • На даний момент чемпіонат Англії призупинений через пандемію коронавірусу.
  • Першим підтвердили захворювання на коронавірус у головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети.
  • "Брайтон" набрав в 29 матчах 35 очок і перед паузою займав в таблиці 15-е місце.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Новини Спорту Коронавірус Covid-19 АПЛ Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 19:20 Маліновський отримав розкішний подарунок від "Аталанти" на час карантину: фото
Юрій Семенюк
сьогодні 15:26 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 17:21 Брати Клички вийшли в ринг одне проти одного: сенсаційне відео бою
Михайло Гема
сьогодні 14:55 Туалетний папір і маски: зірковий футболіст "Мілана" влаштував вогняну вечірку на карантині
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук