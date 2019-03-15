Ще один іменитий клуб змінив тренера після сенсаційного вильоту з єврокубків

Іспанська "Севілья" оголосила про припинення співпраці з головним тренером Пабло Мачином. Причиною відставки став виліт команди з Ліги Європи.

До кінця сезону виконувати обов'язки по керівництву основною командою буде Хоакін Капаррос.

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Мачин був звільнений на наступний день після вильоту андалусійського клубу з 1/8 фіналу Ліги Європи. "Севілья" двічі зіграла внічию 2:2 зі "Славією" в основні 180 хвилин, а потім програла в додатковий час до другого матчу – 3:4.

За 11 турів до фінішу чемпіонату Іспанії "Севілья" посідає шосте місце. Відставання від зони Ліги чемпіонів становить 5 очок.

Раніше головного тренера змінив мадридський "Реал", який сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів від "Аяксу". Окрім того, після провалу у Лізі чемпіонів тренера змінив німецький "Шальке" Євгена Коноплянки.

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