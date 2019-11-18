Ще один непереможний супертяж заявив, що хоче битися з Усиком

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Даніель Дюбуа / Фото з відкритих джерел

Британський проспект суперважкої ваги Даніель Дюбуа (13-0, 12 КО) назвав Олександра Усика (17-0, 13 КО) своїм бажаним суперником.

22-річний боксер на прізвисько "Динаміт" відповідав на питання, кого б він вибрав собі в найближчі суперники з розсипу "великих імен" суперважкого дивізіону.

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Якщо чесно, мені подобається Усик. Думаю, проти нього вийшов би хороший бій. Якщо вдасться побити його, то це буде гучна заява. Але те, що зараз в суперважкій вазі є багато гучних імен, – це однозначно,
– заявив Дюбуа.

До слова, всі свої бої в профі Даніель проводив у Великобританії. Лише в одному з 13 його суперник встояв на ногах, інші 12 закінчилися нокаутом.

Багато хто вважає Дюбуа найперспективнішим британським важковаговиком. Зокрема схвальні слова він заслужив від Тайсона Ф'юрі.

Раніше глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Усик хоче зустрітися з Дереком ЧісороюТакож Хірн висловив бажання організувати бій українця проти Чісори в лютому 2020 року. Натомість у команді Чісори вважають, що боксери можуть зустрітися у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO. Наразі поясом володіє Енді Руїс.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
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