Ще один професійний боксер захворів на коронавірус

Американський професійний боксер у важкій вазі Тревіс Кауффман здав тест на коронавірус, результат якого виявився позитивним. Це вже третій випадок захворювання коронавірусом серед боксерів.

Про свій позитивний результат написав у своєму твіттер та попросив не турбувати його сім'ю. Боксер заявив, що отримав цю новину близько одинадцятої години ранку, коли він спав. Йому зателефонували із Департаменту охорони здоров'я Пенсильванії.

Читайте також Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список

Тревіс зазначив, що в неділю він почав почуватися погано, а потім пішов до лікаря.

Знаючи, що у нього є COVID-19, Кауффман каже, що не переживає за своє майбутнє. Але він переживає за свою сім'ю, яка також може захворіти.

Загалом, відчуваю себе нормально. Але відчуваю перепади. Сьогодні самопочуття трохи гірше, ніж було вчора,

– сказав Кауффман.

Please keep me and my family in your prayers as I tested positive for Covid-19. God I’d be too selfish to ask you to lay your healing hand on me when there are thousands suffering. Heal us all in Jesus name #Covid19 #Coronavirus #MyTime #Boxing #StayStrong #KeepTheFaith — Travis Kauffman (@MyTime_Champ) March 27, 2020

Тревіс має загальний рейтинг 32-3 у професіоналах. Його останній бій відбувся у квітні 2020 року.

Зазначимо, що 52-річний американський ексбоксер суперважкого дивізіону Деррік Джефферсон заразився коронавірусом і був негайно госпіталізований.

Також боксер збірної Туреччини Серхат Гюлер і один з тренерів Сейфулла Думлупінар захворіли на коронавірус.

Додамо, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа пішов на самоізоляцію після того, як 25 березня стало відомо, що принц Уельський Чарльз здав позитивний тест на коронавірус, боксер контактував з хворим на коронавірус.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.