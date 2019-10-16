Ще один російський боксер-чемпіон хоче зустрітися з переможцем бою Гвоздик – Бетербієв

Російський боксер Сергій Ковальов заявив, що не проти зустрітися з переможцем поєдинку Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв. Росіянин бажає випробувати сили проти переможця бою в разі звитяги над Саулем Альваресом.

Мексиканець Сауль Альварес та росіянин Сергій Ковальов проведуть поєдинок 2 листопада. Цей бій буде за титул WBO у напівважкій вазі, яким володіє Ковальов. Альварес є чемпіоном світу за версіями WBC і WBA у середній вазі. Заради поєдинку з Ковальовим мексиканець піднявся у ваговій категорії.

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Вчора Ковальов провів зустріч з представниками ЗМІ, інформує vRINGe. Він заявив, що з цікавістю подивиться бій Гвоздик – Бетербієв і в разі перемоги над Альваресом хотів би зустрітися з переможцем протистояння.

Що відомо про Бій Гвоздик – Бетербієв?Поєдинок відбудеться 18 жовтня у Філадельфії на арені Liacouras Center. На кону бою стоятимуть два чемпіонські титули у напівважкій вазі. Поясом WBC володіє українець Олександр Гвоздик, а титулом – IBF росіянин Артур Бетербієв.

Хто ще хоче битися з переможцем бою Гвоздик – Бетербієв?

Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол захистив титул у поєдинку проти Леніна Кастільо.

Після поєдинку Бівол заявив, що хотів би зустрітися з переможцем поєдинку Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв, або Сауль Альварес – Сергій Ковальов.